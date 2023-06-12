HALİL ÖZTÜRK

A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum'da milli maç yapacak.

20 Eylül 2023 tarihinde başlayacak UEFA Kadınlar Uluslar Liginde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, 5 gruptan oluşan C Liginde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile karşılaşacak. 2. Grup'ta yer alan Türkiye, rakiplerini Çorum, Elazığ ve Mersin'de konuk edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı 31 Ekim Salı günü Çorum'da Lüksemburg ile karşılacak.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonunda liderliği elde edecek takım B Ligi'ne yükselecek. Ayrıca en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.

Bu etapta rakiplerine üstünlük sağlayan ülkeler B Ligi'nde Avrupa Şampiyonası elemeleri için mücadele verecek. Kaybedenler ise yollarına C Ligi'nde devam edecek. A Ligi'nde gruplarında ilk sırayı alacak 4 takım 21-28 Şubat 2024 tarihlerinde UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonluğu için sahaya çıkacak.



Grup maçları 20 Eylül 2023'te başlayıp 5 Aralık 2023'te sona erecek. Play-off karşılaşmaları ise 21 ve 28 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak