Bulgaristan’da yapılan 11. Th Talent cup yüzme yarışmalarında Çorum’dan Ahmet Kağan Üstünay iki kategoride final yüzdü ve bir bronz madalya kazandı.

24-28 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgas şehrinde yapılan 11. Th. Talent Cup Yüzme yarşlarında 17-18 Yaş bölgesel Milli takımkadrosunda mücadele eden Ahmet Kağan Üsrünay’ın yarıştığı milli takım takım sıralamasında birinciliği kazandı.

Ahmet Kağan Üstünay ise 200 metre karışık ve 100 metre sırt üstünde finalde yüzmeyi başardı ve 100 metrede üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Kağan Üstünay’ın antrenörü ve aynı zamanda babası Davut Üstünay turnuvada Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, Romanya, İsrail ve Sırbistan’dan yaklaşık 500 sporcunun yarıştığını açıkladı.

Yüzme branşında Çorum’a başarılar kazandırmak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Davut Üstünay ‘Bu çalışmalarda bize her zaman pozitif destek veren havuzun kapalı olduğu günlerde bile yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar ve havuz amiri İsmail Bey’e ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi.