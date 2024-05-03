Namsan U 17 Play-Off liginde ilk yarı sonunda Mimar Sinan kayıpsız olarak lider durumda bulunuyor.

İlk yarının son maçında Mimar Sinan Gençlikspor, İskilipgücüspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçı ikinci yarıda farka götürdü ve 6-0 galip ayrılarak üçüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Haftanın diğer maçında Kültürspor Gençlerbirliği önünde 2-1 kazanarak şampiyonluk iddiasını ikinci yarıya taşımayı başardı.

Final grubunda ilk yarı sonunda Mimar Sinan üç maçınıda kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Kültürspor ise üç maçta iki maçını kazanarak iddiasını ikinci devreye taşıdı.

Gençlerbirliği ve İskilipgücüspor ise ligin ikinci yarısında üçüncülük dördüncülük mücadelesi verecekler.

Ligde ikinci yarı yarın oynanacak iki maçla başlıyor. Günün kritik maçında ilk iki sırada yer alan Mimar Sinan ile HE Kültürspor arasındaki karşılaşmayı Mimar Sinan kazanması halinde şampiyonluğu garantileyecek.

HE Kültürspor ise bu maçı kazanması halinde umutlarını son iki maça taşıyacak. Günün diğer maçında ise Gençlerbirliği ile İskilipgücüspor takımları üçüncülük dördüncülük mücadelesi verecek.