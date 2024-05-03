Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor play-off ilk maçında yarın evinde Gaziantep Belediyespor’u konuk edecek.

Uzun bir aranın ardından bu sezon Böölgesel Erkekler liginde mücadele eden Çorum Belediyespor grup maçlarını dördüncü olarak tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Çorum Belediyespor play-off ilk maçında yarın saat 16’da Akkent Toki Spor Salonu’nda Gaziantep Belediyespor ile karşılaşacak.

Bu maçın rövanşı önümüzdeki hafta Gaziantep’te oynanacak. İki maç sonunda kazanan takım bir üst turda mücadele etmeye hak kazanacak.