Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın bugün de saat 15:00'dan sonra etkili olacağı ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Özellikle dere yatakları ve su baskınına açık alanlarda bulunanların, yetkili mercilerin yapacağı uyarılara mutlaka kulak vermesi gerektiği vurgulandı.
Muhabir: Fatih Battar