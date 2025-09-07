Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 41 projesi arasında yer alan Nadık Şehir Ormanı için çalışmalar başlatıldı.

63 bin m2 alan üzerine yapılacak olan şehir ormanında teraslara çalışmaları başlatılırken, Kasım-Aralık ayı gibi ağaçların dikileceği belirtildi.

Karbon yutağı, Yürüyüş alanları, piknik alanı, oyun alanı ve etkinlik alanlarının yer aldığı proje çalışmalarını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yerinde inceledi.

Aşgın, yapıldığında manzarasından dolayı Sıklık Tabiat Parkı’ndan daha güzel olacağını söyledi.