Delice-Çorum hızlı tren hattı projesinin ihalesi bugün gerçekleştirildi ama birileri ya Çorum'un yatırım almasından rahatsız yada projenin Türkiye için öneminden bir haberi yok.

Yaklaşık 84 milyar 500 milyona mal olması planlanan Delice-Çorum hızlı tren projesi son bir kaç gündür ülke gündemini meşgul ediyor.

Bazı ulusal haber siteleri ve bazı gazeteciler projeyi 'israf projesi' olarak görüyor.

Çorumlular hariç neredeyse herkes projeye karşı cephe almış ve Bakan Uraloğlu'nun projeden vazgeçmesi için açıklama yapıyor.

Çorum'a yatırım yapılmasından rahatsız olan o birileri Çorum'un yıllık 3 milyar dolara yakın ihracatından ve Türkiye ekonomisine katkısından bi haber oldukları görülüyor.

Çevresindeki iller arasında Amasya'da hem havaalanı hem tren, yine Tokat'ta havaalanı hem de hızlı tren ve Yozgat'ta yine havaalanı hem de tren olduğunu biliyorlar mı? Bu illerin toplam ihracatının Çorum'un yarısı bile etmediğini bile bilmiyorlar.

Çorumluların Amasya, Tokat ve Yozgat'a yapılan havalimanı ve hızlı trenden rahatsızlığı yok. Onlarda Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri ama Çorum'a yapılan doğru düzgün devlet yatırımı olmaması Çorumluları isyan ettiriyor.

Tarım ve sanayi kenti Çorum'un en büyük sorunu da zaten tanınmaması. İhracatta Türkiye'nin en büyük 17 ilinden biri olan Çorum, 2024 yılını da yine rekorlarla kapattı ama birileri projeyi sadece Delice-Çorum arası hızlı tren projesi olarak biliyor.

Tren yolu ağına dahil olacak Çorum, sadece bölgenin gelişimine ciddi katkı sağlayacaktır.

Çorum'un zaten yarım kalmış bir havalimanı varken, Çorumluların en büyük hayali hızlı tren projesinin de yarım kalmasına kimsenin gücü yetmez!

Projenin tamamlanması için önce siyasilerin, sonra tüm Çorum halkının birlikteliği şart.