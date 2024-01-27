Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan İsmail Çitil, Çorum'a görevlendirildi.

İSMAİL ÇİTİL KİMDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden 2009 yılında mezun olan Çitil, 2011-2015 yılları arasında Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Veteriner Hekim olarak görev yaptı.

Daha sonra Elbistan İlçe Müdürlüğü'ne atanan Çitil, 2021 yılından bu yana da Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çitil Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımıcısı olarak atandı.