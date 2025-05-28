Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birçok ilçeye yeni kaymakam atanırken, yeni vali yardımcıları da atandı.

Kararnameye göre Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal Çorum'a Vali Yardımcısı olarak atandı.

Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ise İzmir Buca Kaymakamlığına atandı.

Armağan Önal Kimdir?

1981 Datça doğumludur. Lise 3. sınıfa kadar Datça'da eğitim gören Armağan ÖNAL, liseyi 1998 yılında Ankara Kaya Beyazıtoğlu Lisesi'nde tamamlamıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başlamış, 2003 yılında bu bölümden mezun olmuştur.

2004 yılında Muğla kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlamış, Burdur İli Ağlasun ilçesi ve Bursa İli Harmancık ilçeleri kaymakam vekilliği, Giresun İli Alucra ilçesi ve Van İli Çaldıran ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunmuş, İngiltere'nin Southampton ve Manchester Üniversitelerinde 9 ay süreyle İngilizce ve Yönetim Bilimi eğitimi almıştır.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile İlimize Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.