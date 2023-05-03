Çorum'da namaz kılma bahanesiyle camiye giren bir kişi hırsızlık yaparken kameralara böyle yakalandı.

Ekipler, 13-18 Nisan 2023 tarihlerinde Mimar Sinan ve Ulukavak Mahallesi'ndeki iki camiye girerek hırsızlık olayına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde camide hırsızlık olayına karışan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Polis diğer şüpheliyi arıyor.