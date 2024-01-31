Çorum İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 -31 Ocak tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 736 şahsın GBT (Genel bilgi toplam) kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 5 tüfek, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 19 adet silah ve 112 adet fişek, 3 adet şarjör, 448 adet sentetik ecza maddesi ile 3,1 gram esrar maddesi, 12,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

19 kahvehane, 9 kafe, 54 çay ocağı, 5 oyun Salonu ve 10 otopark kontrol edildiği uygulamada, 8 aranan şahıs yakalandı.

691 araç kontrol edildiği, 20 araç sahibine 154 bin 639 lira idari para cezası uygulandı.