Çorum'da 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 10 araca toplam 346 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce il merkezinde, 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 32 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 28 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 5 bin 71 şahsın sorgulaması yapıldı. Denetimler neticesinde, 11 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 16 adet ateşli silah, 7 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 203 adet fişek 70 adet sentetik ecza maddesi, 0,4 gram metamfetamin, 15 kilogram tütün, 30 bin adet kaçak makaron sigara, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.