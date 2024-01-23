Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafiğe kayıtlı taşıt istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2023’te bir önceki yıla göre 10 bin 903 adet artış gösterdi.

Çorum’da 2022 yılında trafiğe kayıtlı taşıt 186 bin 208 iken bu rakam geçen yıl 197 bin 111’e yükseldi.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

Çorum’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 197 bin 111 oldu.

2022’de trafiğe kayıtlı 186 bin 208 taşıtın 87 bin 134’ü otomobil, 2 bin 484’ü minibüs, 989’u otobüs, 23 bin 668’i kamyonet, 5 bin 846’sı kamyon 20 bin 936’sı motosiklet, 44 bin 719’u traktör, 432’si ise özel amaçlı araçlardan oluşmuştu.

2023 yılında 197 bin 111 adet trafiğe kayıtlı aracın dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: “Otomobil 90 bin 847, minibüs 2 bin 466, otobüs 1003, kamyonet 24 bin 186, kamyon 6 bin, motosiklet 25 bin 662, traktör 46 bin 488, özel amaçlı 459.”