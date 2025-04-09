Çorum'da 14 köyde toplam 23 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Arslanköy, Çalyayla, Eskice, Kalehisar, Karahisar, Kayı, Kınık, Kızılpınar, Konaklı, Palabıyık, Sarmaşa, Tolamehmet, Ülkenpınarı ve Üyük köylerindeki 23 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

SATIŞ İHALESİ 17 NİSAN'DA

Araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 17 Nisan tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda satışa sunulacak.