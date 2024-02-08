Çorum Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından şehir merkezinde 6, ilçelerde ise 9 olmak üzere toplam 15 tane Diyanet Gençlik Merkezleri hizmete açılacak.

Valilik’ten yapılan açıklamada, bugün saat 13.00’de Gençlik Cami’nde (Fen Lisesi yanı) gençlik merkezleri için açılış töreni yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gençlik Merkezlerinde çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz her türlü sosyal etkinlik, ders çalışma, etüt, sohbet, değerler eğitimi ve sportif faaliyetler yapabileceklerdir. Camilerimizin altında açılan Gençlik Merkezlerinde, masa tenisi, masa hokeyi, langırt, bilardo, satranç, akıl oyunları, mangala, dart, resim kursu, hüsn-ü hat kursu, okuma grupları vb. her türlü etkinliği tamamen ücretsiz bir şekilde hafta içi ve hafta sonlarında yapabileceklerdir.

Ayrıca il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından halen gençlik merkezi yapılmak üzere 13 yerde çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar tamamlandığında Çorum Valiliği İl Müftülüğü olarak il merkezinde 11, ilçelerimizde 18 olmak üzere toplam 29 tane Diyanet Gençlik Merkezi ile halkımıza ve gençlerimize hizmet verilecektir. Gençlik Merkezleri açılış törenimize başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımız davetlidir.”