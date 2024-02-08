AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları belli oldu.
Sungurlu'da Ömer Tök, Osmancık'ta Emin Serdar Kurşun, Alaca'da Halil İbrahim Şaltu, İskilip'te İsmail Çizikçi, Bayat’ta Ahmet Bahadır Ünlü , Dodurga’da Mustafa Aydın, Uğurludağ'da Remzi Torun, Kargı'da Cahit Arpa, Oğuzlar’da Muzaffer Yıldırım, Ortaköy’de Taner İsbir, Mecitözü'nde Mehmet Seçgel, Laçin’de Mustafa Toydemir, Boğazkale'de Adem Özgel, Düvenci Beldesi'nde Necmettin Yalçın, Aşdağul Beldesi'nde ise Mehmet Çelik aday gösterildi.
TEBLİĞ YAPILDI, YARIN TANITIM VAR
Başkan adaylarına resmi tebliğleri yapılırken, 9 Şubat Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’de aday tanıtım toplantısı yapılacağı öğrenildi.