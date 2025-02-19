Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle 150 köy yolunun ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi ekiplerinin acil müdahale gerektiren yerlerde çalışmalara başladığını söyledi.

Çalgan, Anadolu Ajansı (AA) Çorum Bürosu ziyaretinde yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Yağışla birlikte ilgili kamu kurumlarının teyakkuza geçtiğini belirten Çalgan, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından 25 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, 7 lastik tekerlekli kanal kazıcı kepçe, 6 lastik tekerlekli yükleyici kepçe, 3 dozer, kar makinesi ve 80 personelle 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, YEDAŞ, jandarma ve karayolları ile koordine içerisinde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla 150 köy yolumuz kapalı bulunmaktadır. Yağış devam ettiği için acil sağlık vakaları, cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi acil durumlara müdahale edilmektedir. Kar yağışı durduktan sonra genel yol açma çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından titizlikle yürütülecektir."

Karla mücadele çalışmaları için taleplerin İl Özel İdaresine, "222 1 222" numaralı Kar Mücadele Hattı'na başvurulabileceğini dile getiren Çalgan, "Vatandaşlarımızın hava şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesi için seyahat esnasında araçlarında kış şartlarının gerektirdiği kar lastiği, zincir, çekme halatı gibi teçhizatı mutlak suretle bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır." diye konuştu.