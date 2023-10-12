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Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında sinema günleri düzenliyor.

Etkinlik kapsamında 1500 öğrenci, ‘Yıldız Tozu’ filmini izleyecek. İlk grup öğrenci, filmi AHL Park AVM’de bulunan sinema salonunda izledi.

Öğrencilere Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’da eşlik etti.

Yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı romanından sinemaya aktarılan film, aileleriyle birlikte küçük bir kasabada yaşayan iki küçük kardeşin hikâyesini konu ediyor.

Kardeş sevgisi, aile bağlarının önemi, vefa gibi özelliklerin vurgulandığı filmi il merkezinde eğitim gören ortaokul ve lise seviyesinden 1500 öğrenci izleyecek.

Filmin çıkışında ise öğrencilere Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa adlı kitabı hediye edildi.