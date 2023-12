Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile DOKAP işbirliğiyle hazırlanan ‘Seracılığı Geliştirme Projesi’ ve ‘Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi’ için tanıtım ve teslim töreni düzenlendi.

18 ÇİFTÇİ SERA SAHİBİ OLDU

‘Seracılığı Geliştirme Projesi’ kapsamında yüzde 70 DOKAP desteği ile 18 çiftçi, 1’er dekar alanda sera kurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin,

Çorum’da 555 bin 537 hektar tarım arazisi bulunduğunu belirterek; “13.501 hektar alanda sebze ziraati, 12.079 hektar alanda ise meyve, baharatı bitki ziraati yapılmakta, örtü altı tarım ise 562 dekar alanda gerçekleştirilmektedir. Marul, salatalık, domates ve karnabahar ilimiz örtü altı tarımında en başta gelen sebzelerdendir.” dedi

Çorum’da seracılığın geliştirilmesi amacıyla, maliyeti toplamda 5 milyon 533 bin lira olan ve yüzde 70 DOKAP desteği ve yüzde 30 çiftçi katkısı ile Seracılığı Geliştirme Projesi’ni gerçekleştirdiklerini aktaran Göktekin, proje ile 18 çiftçiye 1'er dekar alanda olmak üzere 18 dekar sera alanı kurulumu gerçekleştirildiğini söyledi.

Göktekin ayrıca toplam maliyeti 3 milyon 436.400 TL olan ve yüzde 70 DOKAP bütçe desteği ile hazırlanan ‘Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi’nin de gerçekleştirildiğini ifade ederek;

“Proje kapsamında 20 adet 300 lt, 20 adet S00 It, 5 adet 1 ton, 2 adet 12 ton kapasiteli süt tankı alımı yapılmıştır. Süt tankları teknolojik birer araç olmalarının yanında, aynı zamanda süt üretiminin kalitesini ve güvenilirliğini de temsil etmektedirler. Saklama koşulları ne kadar iyi olursa. sofralarımıza o ürün o kadar sağlıklı ulaşır. Bizler biliyoruz ki çiftçilerimizin toprağa attığı her bir tohum, sofralarımıza ulaştırılan sağlıklı her bir ürün gelecek nesillere umut olacaktır. Bundan sonra da devletimizin verdiği teşvikler değerli çiftçilerimizin emekleriyle buluşmaya devam edecek, geleceğe kurulan köprüler hiç bitmeyecektir.” şeklinde konuştu

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya üreticilere verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek;

“Devletimizin bu tür destekleriyle üreticilerimiz 50 kg süt üretirken, bugün 150 kg civarında süt üretiyor. Köylünün derdi ile dertlenen bütün idarecilerimize, desteklerden dolayı DOKAP’a ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Vali Zülkif Dağlı, ise yaptığı konuşmada Çorum’un önemli bir tarım şehri olduğuna dikkat çekti. Çorum'un birçok ürünün üretiminde Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını belirten Dağlı, Çorum'un gelirinin yüzde 20'sinin tarımdan geldiğini, topraklarının yüzde 52'sinin sulanabilir tarım arazisi olduğunu söyledi ve yeni yatırımlarla tarım potansiyelini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dağlı, Ticaret Borsası ile kentte lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve hayvan pazarının canlı hayvan borsasına dönüştürülmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte kurumlar arasında birlikte hareket etme kültürünün olmasından ötürü güzel işbirlikleriyle Çorum'a önemli kazanımlar sağlandığını söyledi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, nitelikli tarım ve hayvancılığı önemsediğini, bu doğrultudaki projelere destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından sera kurulumu yaptıran üreticilere belgeleri verildi.