Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılı itibariyle kadın istihdamını arttırmaya yönelik iş gücü piyasasında pozitif ayrımcılığa dayanarak İş Pozitif ve Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) projelerini hayata geçirildi ve bu kapsamda 2024 yılının ilk 2 ayında 385 kadını çalışma hayatıyla buluşturuldu.

İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tekstil fabrikasının kadın işçi istihdamının karşılanması amacıyla Desan Group Tekstil, Doğuş Hazır Giyim ve Vita Triko fabrikası ile İŞKUR binasında toplu iş görüşmeleri gerçekleştirildiği duyuruldu.

İŞKUR olarak kadın istihdamına yönelik çalışmalardan bahsedilirken şu ifadelere yer verildi;

"Kadın istihdamını artırmak amacıyla Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde bulunan kursiyerlere yönelik İŞKUR İş Kulübü eğitimleri düzenlenmiştir. Bu eğitimlerden kadınlarımıza iş başvuru formları doldurulması, öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesi ve mülakat teknikleri hakkında eğitimler verilmiştir. Eğitim sonucunda katılımcılara İŞKUR İş Kulübü katılımcı belgeleri İl Müdürümüz Levent Tuzcu tarafından takdim edilmiştir. İŞKUR ailesi olarak kadın istihdamını her zaman önemsemekteyiz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz."