Çorum 'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı.

Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Sporcular, yağışın da etkisiyle çamurla kaplanan parkurda zorlu anlar yaşadı.

Vatandaşlar ise yarışı ilgiyle izledi.

Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Serdar Güccan, AA muhabirine, etkinliğe 50 ilden offroad aracının katıldığını söyledi.

Sürücülerin zorlu parkurda mücadele ettiğini belirten Güccan, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.