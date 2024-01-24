Çorum'un Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük yatırımlarından biri olan Kırkdilim tünelleri inşaatı tamamladı, üst yapı çalışmaları başladı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kırkdilim'in son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim 3 tüp tünelin yapımının tamamlandığını ve üst yapı çalışmaları kapsamında asfalt çalışması başlattıklarını söyledi.

Yaz ayında Kırkdilim'i tamamen trafiğe açmayı hedeflediklerini belirten Silov;" T1 tüneli 1389, T2 tüneli 1157 ve T3 tüneli de 1553 metre olmak üzere 4 bin 99 metrelik tünelimizin nihai beton ve kazı destek çalışmalarını bitirdik. Şu anda üstyapı imalatlarına başlanmıştır." dedi.

Silov; "Kırkdilim Tünelli Geçişi, Çorum, Osmancık, Dodurga, Laçin ve, Kargı ilçelerine kolay erişimi sağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta mevcut yolun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı geçilmesi sağlanacak, güzergahta can ve mal emniyeti tesis edilecektir." şeklinde konuştu