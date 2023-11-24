Tahmini Okuma Süresi: dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Devlet Tiyatro Salonunda dün saat 10.30’da gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programın açış konuşmasını yapan Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu, eğitimin amacının, kişileri yaşadığı toplumun ve toplumun bulunduğu dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak olduğunu belirtti.

‘MİLLETLERİN ARKASINDAKİ AYIRT EDİCİ GÜÇ BİLGİ VE EĞİTİMDİR’

Bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmelerinin gerektiğinin altını çizen Mustafa Güneysu, “Bu da eğitim sisteminin en önemli paydaşı öğretmenle sağlanabilir. Her toplum için öğretmen ve öğretmenlik mesleği çok önemli bir konuma sahiptir.

İnsanlık tarihi milletlerin arkasındaki ayırt edici gücün bilgi ve eğitim olduğuna; eğitime ve öğretmene hak ettiği değeri veren toplumların yükselişine şahitlik eden örneklerle doludur” dedi.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NI ÖĞRETMENLER İNŞA EDECEK’

Güneysu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün ülkemizde görev yapan 1 Milyon 200 binin üzerinde öğretmen meslektaşım Sevgili Peygamberimizin "İlim Çin’de olsa bile arayınız", Hz Ali'nin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" ve de ülkemizin kurucusu Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözlerinin kendilerine yüklemiş olduğu misyonla, bir yandan kadim tarihimizden aldıkları bilgi, ahlak ve değerler dünyasını yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktaracak diğer yandan da öğrencilerini gelişen dünyanın şartlarına hazırlayarak “Türkiye Yüzyılı”nı inşa edecek, Cumhuriyetimizi nice 100 yıllara taşıyacak ve hiçbir gücünde bunu engellemesine geçmişte olduğu gibi yarın da canı pahasına izin vermeyecektir. Konuşmama son verirken göreve yeni başlayan öğretmen arkadaşlarıma meslek hayatları boyunca başarılar diliyorum. Emekli olan meslektaşlarıma bundan sonraki yaşantılarında sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Açış konuşmasının ardından ise protokol konuşmalarına geçildi.

‘ÖĞRETMENLİK ZOR, ZOR OLDUĞU KADAR DA KUTSALDIR’

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yaptığı konuşmada öğretmenliğin zor, zor olduğu kadar da kutsal ve yüce bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin bu zorlu meslekte en büyük güç kaynaklarının yüreklerindeki sevgi olması gerektiğini kaydeden Kodek, “Unutmayınız ki gözünüzün içine bakan öğrencinizin, sizin gülümseyişinizle içi aydınlanacak, kararlılığınızla kendine güveni gelişecek, sorunlar karşısındaki teşvikinizle yılmadan çalışacak ve başarıya ulaşacaktır. Tüm bu çabanızla sadece karşınızdaki öğrencinin hayatını değiştirmekle kalmayacak, milli birlik, beraberlik bilincini gelecek kuşaklara aktararak milletimizin ve devletimizin geleceğine, büyük bir katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu zorlu yolculukta hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her daim yanınızda olduğumuzu da unutmayınız” ifadelerini kullandı.

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER YEMİN ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in konuşmasının ardından ise mesleğe yeni giren öğretmenler adına bir grup öğretmen sahneye çıkarak yemin etti.

Programda emekli öğretmenler adına konuşan Ahmet Genç ise, öğretmenliğin, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu söyledi.

‘TOPLUMUN SÜREKLİ ÖNÜNDE GİDEN GÖNÜL ERİ’

Öğretmenin, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eri olduğunun altını çizen Ahmet Genç, “Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir. Mustafa Kemal Atatürk'ünde dediği gibi milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanamamıştır. Ona basit bir kitle denir millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır” şeklinde belirtti.

“Her doğan güneşin bir batışı vardır, tıpkı insan hayatı gibi. Hiç silinmeyecek anılar, hayaller bırakarak, sevdalar taşıyarak, bu kutsal mesleği bizden sonraki öğretmenlere devretmenin mutluluğunu yaşıyorum” diyen Ahmet Genç, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Öğretmenin en büyük tutkusu çocuk sevgisidir. Bu makam önce çocuk sevgisiyle filizlenir. Onların en büyük mutluluğu öğrencilerini hayata atılmış, ülkesine yararlı bir insan olarak görmelidir. Onlar öğrencilerinin gözünde çağlayan bir pınar gibidir. Bazen kızgın, bazen berrak, bazen serin, ama hep sevgi doludur. Ne mutlu bana ki böyle kutsal bir mesleğe yıllarımı verdim. Öğrencilerimin umutları umudum, sevinçleri sevincim oldu. Sevgili meslektaşlarım; yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacak, yüreğimde hep öğrencilerim ve siz değerli arkadaşlarım olacaksınız. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları boyunca basan, sağlık ve mutluluklar dilerim.”

YENİ EMEKLİLERE HİZMET ŞEREF BELGELERİ VERİLDİ

Programda protokol konuşmalarının ardından yıl içinde emekli olmuş öğretmenlere hizmet şeref belgelerini Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın vermesinin ardından devam etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Öğretmenler Günü Oratoryosu ile kutlama programı sona erdi.