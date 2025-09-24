Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, müdürlük olarak 2025 yılında güzellik merkezlerine, eczanelere, aktarlara, özel muayenelere ve işletmelere yönelik sigara denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Zehir, şikayet üzerine güzellik merkezlerine denetim yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın talimatları ve çeşitli şikayetlerden ötürü güzellik merkezlerine 75 kez denetim yapıldığını ve 25 merkeze yetkisiz sağlık hizmeti sunumu gereği müeyyide uygulandığını aktaran Zehir; “Dövme silme işlemi yapan 8 iş yeri, mezoterapi cihazı kullanan 2 iş yeri, dermapen cihazı kullanan 5 iş yeri, Alexandrite Candela cihazı kullanan 1 iş yeri ve lazer cihazının joule değerinin 20 joule/cm2 yi aşması nedeniyle 7 iş yerine ceza kesildiğini ifade etti.

Ayrıca dövme silme, dudak dolgusu, dermapen, ben tedavisi, yüz karın-germe, carbon peeling, tedavi, cilt germe, cold plazma, iğnesiz saç mezoterapisi, gençlik iksiri kullanan 13 iş yerine cezsa uygulandığını kaydeden Zehir, Güzellik merkezlerinde invaziv ( deri altı) uygulamalar yasaktır. Bu kapsamda iğne uçları tespit edilen 1 işyeri, ilaç ve enjektör tespit edilen 1 işyeri ve dolgu malzemesi kullanan 2 işyeri tespit edildiğini ayrıca güzellik merkezinde diyetisyenlik hizmeti sunan 1 işyeri tespit ettiklerini ve ceza uygulandığını dile getirdi.

3 ECZANEYE İDARİ CEZA KESİLDİ

Güzellik merkezi dışında eczacılara ve aktarcılara da denetim yaptıklarını belirten Zehir; “Serbest Eczane, Ecza Deposu, Özel Hastane Eczaneleri ve Medikal Gaz Müesseselerine 2025 yılında 185 kez denetim yapılmış olup; 3 eczaneye idari para cezası uygulanmıştır. Tıbbi Cihaz Merkezleri, Optisyelik Müesseseleri, İşitme Cihazı Merkezleri, Aktar Baharat Dükkanları, Ortez Protez Merkezleri: 2025 yılında toplamda 105 kez denetlenmiş olup; 2 müesseseye müeyyide uygulanmıştır.” dedi

Zehir ayrıca özel diş muayenehane, özel poliklinikler, özel merkezler ve özel diş protez laboratuvarlarını da 67 kez denetlendiklerini belirterek, 1 polikliniğe idari para cezası uyguladıklarını söyledi.