Çorum'da, binlerce öğrenci hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek.

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Çorum İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısında sınav süresince adayların dikkatinin dağılmaması ve sınavın huzur içerisinde geçmesi için 21-22 Haziran tarihlerinde kent genelinde sessizlik sağlanması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlar, sınav günlerinde gürültü konusunda hassasiyet göstermeye davet edildi. Kurulda adaylara da çeşitli hatırlatmalarda bulunuldu.

Adayların fotoğraflı geçerli kimlik belgeleri ve sınav giriş belgeleri olmadan sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

Ayrıca sınav sabahı oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı, adayların erken saatlerde sınav merkezlerinde olmaları istendi.Nüfus cüzdanı kaybı veya yenileme işlemleri için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün, 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 22 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

Çorum’da gerçekleştirilecek YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 15 bin 45, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 10 bin 167,Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 914 aday katılacak.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Faruk Yüksek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutluhan Cüce katıldı.