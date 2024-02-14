Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2023-2024 kış dönemi Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kömür yardımı programını tamamladı.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından konu hakkında yapılan açıklamada, “Çorum merkezde hane başı 1.750 kg olmak üzere merkez mahallerdeki 2 bin 280 haneye 3 milyon 990 bin kg, merkez köylerdeki 959 haneye 1 milyon 678 bin kg toplamda 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kg kömür dağıtımı gerçekleşmiştir. 2023-2024 kış dönemi TKİ kömür yardımı programı tamamlanmıştır.

2024-2025 kış dönemi kömür başvuruları takriben 01.09.2024 tarihinde başlayacaktır” denildi.

TKİ KÖMÜR (AYNİ) YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklamada kömür yardım başvuru şartları ise şöyle sıralandı:

“Hanesinde kömürlü soba kullanımına uygun şartların olması. 3294 sayılı Kanun kapsamında kişi başı gelir net asgari ücretin 1/3’ü olan 5.667 TL’nin altında gelire sahip olmak.”