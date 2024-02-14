Çorum Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrenciler için motivasyon semineri düzenliyor.

Çorum Belediyesi eğitime ve gençlere destek olmaya devam ediyor. YKS'ye 4 ay kala ''Kazanma Navigasyonu'' adlı eğitimci - yazar gri Koç Gökhan Müftüoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı motivasyon semineri 15 Şubat Perşembe günü saat 13.00’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sınava hazırlanan öğrencilere başarı dileyerek, “Gençlerimizin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına ve sınav motivasyonlarını artıracağını artacağını inandığımız seminerimize üniversite adayı tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.