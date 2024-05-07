İşletmeciliğini Ömer Aydın, Eray Damar ve Enes Bilgin'in yaptığı Lion Store Giyim Mağazası hizmete girdi.

Karakeçili Mahallesi Aleybey Sokak'ta Çorum halkının hizmetine giren Lion Store, kaliteli ürünleri uygun fiyata sunuyor.

SON TREN ÜRÜNLER

Son dönemin moda ürünlerinin de yer aldığı Lion Store Giyim Mağazası'nda son trend ürünleri yakından takip edenlerin yeni adresi olmayı hedefliyor.

Her bütçeye ve her kesime uygun fiyatlarla Çorum halkının hizmetine açıldıklarını belirten işletme sahipleri, kurumsal ve bireysel iş alanlarına özel tasarım, baskı ve nakış hizmeti de verdiklerini söyledi.