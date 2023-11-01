Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Slığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlügü teknik personeli tarafından yasak olarak amatör ve ticari avcılık yapan kişilere yönelik denetimler yapıldı.

Halk Et’in kalitesi tescillendi Halk Et’in kalitesi tescillendi

Denetim sonucunda 2 kişiye idari para cezası uygulanırken, baraj içerisinde bulunan toplam 3 bin 400 metre ağa el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “Yasadışı avcılık faaliyetlerine ilişkin denetimlerimiz devam edecektir. Avcılarımızın kanun, yönetmelik ve tebliğe uymalarını istiyoruz." denildi.



 