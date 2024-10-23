Çorum’da 2024 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Serdar Ateş, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çalgan, kamu kurumlarının Çorum'da toplam 40 milyar 845 milyon lira bütçeli 409 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.

2024 yılı içerisinde gelen ödeneğin yüzde 64,46’sının harcandığını ve toplam harcama proje tutarlarının yüzde 49,73’üne ulaşıldığını aktaran Vali Çalgan, yürütülen 409 projenin 110 tanesinin tamamlandığını, 221 projenin devam ettiğini, 18 projenin ihale aşamasında olduğunu 60 projeye ise başlanamadığını kaydetti.

Projelerin bugüne kadar 20 milyar 312 milyon liralık kısmının tamamlandığını belirten Çalgan, projeler için 2024 yılında tahsis edilen 4 milyar 736 milyon lira ödeneğin 3 milyar 52 milyon lirasının kullanıldığını söyledi.

Vali Çalgan’ın konuşmasının ardından kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.