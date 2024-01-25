Çorum’da 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan ve çeşitli tarihi dönemlere ait el yazması eserler ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, ilimize tarihi eser getirerek satış yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine şahıslara ait araçta adli arama yapıldı.

Arama sonucu; 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan ve çeşitli tarihi dönemlere ait el yazması eserler ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.