Çorum'un Kargı ilçesinde 5 yıl görev yapan Dr. Murathan Şimşek trafik kazasında hayatını kaybetti.

İlçede 2000-2005 yılları arasında Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve çok sevilen Dr. Murathan Şimşek, geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İzmir’in Konak ilçesi Gürçeşme İsmetpaşa Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Murathan Şimşek'in cenazesi dün İzmir Balçova Çarşı Camii'ndekılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu arada Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi doktor Murathan Şimşek için taziye mesajı yayınladı.

hastane'den yapılan açıklamada; "2000-2005 yılları arasında Hastanemizde görev yapmış Dr. Murathan Şimşek elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi