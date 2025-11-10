Çorum'un Bayat ilçesinde arıcılığı geliştirmek amacıyla başlattığı projeler kapsamında 55 dönümlük alanda “Bal Ormanı” kuruyor.

Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün öncülüğünde yürütülen proje, hem arıcılık faaliyetlerine destek olmayı hem de doğal ekosistemi güçlendirmeyi hedefliyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında oluşturulacak teraslı alanlarda özel aparat sistemleri kurulacak. Bu sistem sayesinde arıcılar, kovanlarını güvenli ve düzenli bir şekilde yerleştirebilecek. Ayrıca bal verimini artırmak amacıyla bölgeye ıhlamur ve akasya ağaçları dikiliyor.

“Bayat Balı Marka Olacak”

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, projenin sadece üretime değil, çevreye de önemli katkılar sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Bayat’ımızın bereketli topraklarında doğayla uyumlu üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Arıcılık, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan en kıymetli üretim alanlarımızdan biridir. Kurduğumuz bal ormanı, yalnızca arıcılarımız için değil, geleceğimiz için de büyük bir yatırımdır. Bu proje ile hem doğal çeşitliliği koruyacak hem de Bayat balını marka haline getireceğiz. Orman Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Bayat Belediyesi, bu proje ile birlikte hem üreticilere yeni bir gelir kapısı açmayı hem de ilçenin adını doğayla uyumlu üretim modelleriyle ön plana çıkarmayı hedefliyor.