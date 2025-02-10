Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak'ta botla avlanan 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kızılırmak üzerinde şişme bot ile avlanan 2 kişi tespit etti.

Yapılan kontrolde bir şişme bot, kablo düzeneği kurulmuş bir el filesi, bir adet akü ve çuvallar içerisinde 59 adet çeşitli ebat ve türlerde balık tespit edildi.

Ele geçirilen bot, file ve aküye el konulurken, balıklar ise Kızılırmak nehrine geri bırakıldı.

2 şahsa 1380 sayılı su ürünleri kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı.