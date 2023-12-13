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Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında çiftçilere sertifika verildi.

Çorum’da 2023 yılı ‘İyi Tarım Uygulamaları Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında kuru soğan ve patates yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları yürütüldü.

Toplamda 1053 dekar alanda, 6 bin 723 ton kuru soğan ve patates üretimi yapılarak iyi tarım ürünü olarak sertifikalandırıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlene törenle 10 köyden 25 üreticiye İl Müdürü Hayrullah Göktekin tarafından iyi tarım uygulamaları sertifikaları verildi.