Çorum'da 2019 yılında halkın kabusu olan 'yaprak biti' bu sene geri döndü.

6 sene önce Çorum halkının başına bela olan böcek turu, yeniden görülmeye başladı.

2019 yılında vatandaşların bu böcekten kurtulmak için türlü çareler aramıştı.

Bazı vatandaşlar pandemiden önce maskeyi keşfederken, bazı vatandaşlar da ateş yakarak böcekleri uzaklaştırmaya çalışmıştı.

Bugün de kentte yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklardaki ağaçları da sardı.

Belediye ekipleri böceğe karşı ilaçlama çalışması yaparken, böcek türü nedeniyle ulaşımın yoğun olduğu cadde ve sokakları kullanan halk, zor durumda kaldı.

Belediye ekipleri, hem insanların üstündeki elbiselere dadanan hem de bitkilere zarar veren böcekle ilgili, biyolojik mücadele başlattı.