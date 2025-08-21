Rüstem Eren Parkı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi'ne Şehir Ormanı yapılacağını duyurdu.

60 DÖNÜM ŞEHİR ORMANI VE YENİ PİKNİK ALANI YAPACAĞIZ

Seçim vaatleri arasında yer alan şehir ormanlarından bir tanesinin Gülabibey Mallesi’nde yapılacağını hatırlatan Aşgın “Şehir Ormanımızın projesi hazır. En güzel ağaçlarla, piknik alanlarıyla şehir ormanımızı kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Diş Hastanemizin hemen üzerinde kalan ormanlık alanda da piknik alanı olması için çalışmalara başlayacağız. Burada da çalışmalara ara vermeden başlayacağız” dedi.