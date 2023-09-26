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Türkiye genelinde bazı iller, 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan ücretsiz toplu ulaşım hizmetini sona erdirmeye hazırlanırken, Çorum Belediyesi’nden ise vatandaşlara müjdeli haber geldi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "65 yaş üstü vatandaşlarımız şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmaya devam edecek.” dedi.

“Güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz”

Başkan Aşgın, şehrimizin güngörmüşlerine ellerinden gelen her türlü desteği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunacakların belirerek, “Bu şehre emek veren güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Aşgın, “Bizim amacımız Hakk’ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Bizlere dualarıyla destek veren büyüklerimizden Allah razı olsun. Ücretsiz toplu ulaşım hizmetimizin yanı sıra evde bakım ve evde temizlik hizmetimiz de artarak devam etmektedir. Bu şehrin büyülerine bizleri hizmetkâr kılan Rabbimize hamd ediyorum.” dedi.

Ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalanan vatandaşlar da, bazı illerde uygulamanın sona erdiği yönünde haberleri gördüklerini belirterek “Biz Çorum’da ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmaya devam ediyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun.” dediler.