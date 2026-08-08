AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kentte devam eden eğitim yatırımlarının toplam tutarının 701,2 milyon lira olduğunu bildirdi.

Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele vererek, Çorum 'un her köşesinde yatırımlar kazandırdıklarını belirtti.

Sınıfları teknolojiyle donatılmış yeni okullar, modern spor salonları, halı saha ve gençlik alanları inşa edildiğini aktaran Ahlatcı,

"Biz bu şehre, bu şehrin evlatlarına ve fedakar öğretmenlerimize söz verdik. Verdiğimiz her sözü il merkezimizde de tüm ilçelerimizde de eserlerimizle tutmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hayal edecek, biz yapacağız. İl ve ilçe ayrımı gözetmeden Çorum 'un geleceğine güç katan bu muazzam yatırımlar tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte 2025'te tamamlanan 128 derslikli 8 okul binası, 118 okul ve kurumun bakım-onarımı ile 6 okuldaki doğalgaz dönüşümünün toplam yatırım bedelinin 488,2 milyon lirayı aştığına dikkati çeken Ahlatcı, şunları kaydetti:

"İlimizde 2026 yılında yatırımlarımız devam etmektedir. Alaca Azmimilli İlkokulu ve Sungurlu Sun-Ka Anaokulu tamamlanmış, Çepni, Silmkent TOKİ, Yatılı Bölge, Tanyeri, Bayat Mehmet Akif Ersoy, Osmancık Gemici ilk ve ortaokulları ile Şehit Öğretmen Fatih Tekin MTAL Atölye Binası, 250 kişi kapasiteli 2 spor salonu ve 31 sentetik sahanın yapımı hızla sürmektedir. Bu çalışmaların toplam sözleşme tutarı 701,2 milyon liradır. Ayrıca 4 okul ve pansiyonda güçlendirme, 57 okulda bakım onarım devam etmektedir. Oğuzlar, 23 Nisan, Albayrak, Kargı MTAL, Şehit Emin Güner MTAL binaları ile 2 yeni spor salonu ve 1 öğretmenevi güçlendirme işi ihale aşamasındadır."