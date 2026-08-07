Çorum'da örtü yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerince alevlerin arasından çıkartılan kaplumbağa suyla serinletilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çorum'da havaların ısınmasıyla birlikte sık sık yaşanan örtü yangınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri büyük çaba sarf ediyor.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından, kentte etkili olan bir örtü yangına müdahale edildiği sırada yanan alanda bir kaplumbağanın olduğu fark edildi.

Ekipler, kaplumbağayı alevlerin arasında kurtararak, itfaiye aracının suyuyla serinletti.

Vücudunda yanıklar olmadığı görülen kaplumbağa güvenli bir alana bırakıldı.

Çorum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli olmaları istenerek, "Bir kaplumbağayı daha kurtardık, ama bilinçsizce yakılan otlar nedeniyle alevlerin arasında yok olup giden diğer canlıları geri getirmek mümkün değil. Yaz aylarında artan ot, tarla ve anız yangınları; doğayı kirletiyor, birçok canlının yaşamını tehdit ediyor. Bir anlık ihmal, doğada telafisi olmayan kayıplara neden oluyor. Lütfen ot, tarla ve anız yakmayalım. Toprağımızı, doğamızı koruyalım" ifadelerine yer verildi.