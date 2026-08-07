Türkiye'nin altın ve döviz piyasasına yön veren en büyük isimler arasında yer alan Ahlatcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri olan Dubai'ye altın rafinerisi fabrikası kurdu.

1984 yılında Çorum'da altın alım satımıyla işe başlayan ve Türkiye altın ihracatının tek başına büyük bir kısmını gerçekleştiren rafineriye sahip olan Ahlatcı, ikinci altın rafinerisini Dubai'de faaliyete geçirdi.

ÜRETİM BAŞLADI

Dünyanın en önemli altın ticaret ve rafinaj merkezleri arasında gösterilen Dubai'de altın üretimi başladı.

Ahlatcı Holdingden yapılan açıklamada, Çorum'da yıllar içinde oluşturulan bilgi birikimi, kalite anlayışı ve güvenin artık uluslararası pazara taşındığı belirtilirken, Dubai Altın Rafinerisi'nin şirketin küresel ölçekte büyüme vizyonunun önemli kilometre taşlarından biri olduğu vurgulandı.

ALTIN İHRACATINI ÇORUM'DAN DUBAİ'YE Mİ KAYDIRIYOR?

Ahlatcı'nın Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki altın rafinerisinden yapılan altın ihracatının ise Dubai'ye kaydırılması bekleniyor.

Ahlatcı'nın Dubai'deki yeni rafineriyle birlikte uluslararası müşterilerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı, küresel değer zincirindeki rolünü güçlendirmeyi ve Çorum'da edindiği tecrübeyi dünya pazarına taşımayı amaçlıyor.