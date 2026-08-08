Karabacak Mobilya Mağazaları'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Sadık Karabacak hayatını kaybetti.

Ayşe Karabacak'ın eşi, iş insanı Ali Karabacak ile Hatem Sarıaslan'ın babaları, TSO Meclis Üyesi Berkan Karabacak, Emre ve Demir Can'ın büyükbabaları, Serap Karabacak ile Murat Sarıaslan'ın kayınbabası Sadık Karabacak'ın cenazesi 8 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak, Buğet Köyü’nde toprağa verilecek.

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Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Fatih Battar