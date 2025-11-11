Çorum’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 15 farklı lokasyonda toplam 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.

6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte bin karaçam, 980 sedir, 10 mavi ladin ve 10 kara servi olmak üzere toplam 2 bin fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi parti il temsilcileri kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Ali Çalgan; “Bugün burada, doğaya olan sevdamızı, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu ve yeşile olan bağlılığımızı bir kez daha göstermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.” dedi

11 Kasım 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edildiğini ve bu özel günün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu bir seferberliğe dönüştüğünü belirten Çalgan; “Bu anlamlı gün, sadece bir fidan dikme etkinliği değil; aynı zamanda toprağa, suya, havaya ve tüm canlılara duyduğumuz saygının ifadesidir. Ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve ülkemizi daha yaşanabilir kılmak amacıyla başlatılan bu seferberlik, her yıl daha da büyüyerek devam etmektedir.” diye konuştu

Çorum olarak milli ağaçlandırma seferberliğine en güçlü katkıyı sunan illerden biri olmanın gururu yaşadıklarını aktaran Vali Çalgan; “2019 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve Endonezya’ya ait olan “1 saatte en fazla fidan dikme” rekoru, ilimizde 3 bin gönüllünün katılımıyla dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirilmiştir. Bu başarı, Çorum’un çevreye duyarlılığının ve birlik ruhunun en güzel örneklerinden biridir.” şeklinde konuştu

Vali Çalgan, 2025 yılı sonuna kadar Çorum’da 2 milyon 335 bin 250 fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi;

“Çorum’un orman varlığı 474.883 hektar olup, bu alan ilimizin toplam yüzölçümünün %38’ine tekabül etmektedir. Son 23 yılda yürütülen yoğun ağaçlandırma çalışmaları sayesinde 96 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu rakamlar, doğaya verdiğimiz değerin ve geleceğe yaptığımız yatırımın açık bir göstergesidir. Diktiğimiz her fidan, yarının gölgesi; her kök, geleceğin teminatıdır. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde “Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan” mottosuyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve doğa dostu vatandaşlarımıza teşekkür ediyor; bu güzel birlikteliğin daim olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha yeşil bir Çorum, daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.”

Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beydilli ise, bu sene ‘yeşil vatan’ seferber ruhuyla ülke genelinde fidan dikimi gerçekleştirildiğini dile getirerek;

“Gelecek nesillere daha yeşil, yaşanabilir bir ülke bırakmak amacıyla 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemiz genelinde her yıl kutlanmaktadır. Bu sene de ‘yeşil vatan’ seferberliği ruhuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirildi. Yeşil vatan seferberliği ile hem ülkemizin hem de dünyamızın daha yaşanabilir bir hal almasına, çevreye duyarlı ağaç ve orman sevgisi ile büyüyen bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından fidanların nasıl ekileceği Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından tarif edildi.

Fidanların ekileceği alana geçen Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri özenle toprağa yerleştirdikleri fidanların can suyunu verdi.

Tören hatıra fotoğrafımı çekimi ile sona erdi.