Çorum İl Sağlık Müdürlüğü “Tütün ve Tütün Mamullerinin” zararları konusunda farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde “Sigara Bırakma Polikliniği” ismiyle, hekim kontrolünde isteyen herkese ücretsiz hizmet veren poliklinikler bulunurken, tütün ve mamullerini bırakmak isteyen kişilere de bu bağımlılıktan kurtulmaları ve alışkanlıklarını terk etmeleri yönünde ücretsiz olarak medikal (ilaç tedavisi) ve psikososyal destekler sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sigara Bırakma Polikliniklerine, 2024 yılında, 801 kişinin müracaatta bulunduğu ve toplam 1641 başvurunun olduğu belirtildi.

Müracaatta bulunan kişilere ücretsiz olarak hekim kontrolünde ilaç ve psikososyal destek sağlandığının belirtildiği açıklamada, “Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü olarak farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 2024 yılında farklı okullarda ve kamuya açık alanlarda 15-65 yaş aralığında yaklaşık 524 kişiye karbon monoksit ölçümü yapılmış, sigara kullanma alışkanlığı ve bağımlılık seviyeleri hakkında bilgilenmeleri sağlanmıştır. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü olarak, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde tütün ve mamullerini kullanan tüm bireyleri bu alışkanlıklarını bırakmaya ve bağımlılıklarını terk etmeye davet eder, halkımızın aileleriyle ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlıklı günler geçirmesini en içten dileklerimizle temenni ederiz” denildi.