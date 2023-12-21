Çorum Belediyesi, Tarihi Güpür Hamamı’nın restorasyon projesi için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum tarihinde çok önemli bir yere sahip Güpür Hamamı için hazırlayacakları projeyi, istişare ve ortak akılla belirleyeceklerini söyledi.

Çorum Belediyesi kentin tarihine değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Geçmişi Selçuklu dönemine kadar dayanan ve yaklaşık 900 yıllık olduğu tahmin edilen Güpür Hamamı, Çorum Belediyesi tarafından 9 milyon 800 bin TL bedelle satın alınarak Çorum halkına kazandırılmıştı. Tarihi Kent Meydanı Projesi’nin kalbi konumundaki Güpür Hamamı, restore edilerek yeniden Çorum’a kazandırılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uluslararası metal sanatçısı ve tarih araştırmacısı Hasan Tuluk ile Güpür Hamamı’nda incelemelerde bulundu.

Hamamın tarihi yapısı ve özellikleriyle ilgili bilgiler veren Hasan Tuluk, daha önceden bu bölgenin derin bir çöplük olarak kullanılmasından dolayı hamamın derin bir çukur alan üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Yıllar sonra bile hamamın temel yapısını oluşturan kubbe ve taşlarında en ufak bir rutubet olmadığına dikkat çeken Tuluk, “Burası muazzam bir eser ve heyecan verici tarihi bir yapı. Bu esere sahip çıkılması şehrimiz için çok önemli. Çorum Belediyesi sayesinde çok önemli bir eser daha kentimize kazandırılmış olacak” dedi.

Restorasyonla ilgili proje hazırlığında olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tarihi Kent Meydanı Projesi’nin kalbi konumunda olan Güpür Hamamı’nın restore edilerek yeniden Çorum’a kazandırılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Tarihi yapının içerisindeki detaylar çok önemli. Buranın hikayesini ve tarihini bilen, heyecan duyan insanlarla birlikte istişarelerle şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Güpür Hamamının yanı sıra Kilise, Taşhan, Çavuş Hamamı gibi birçok tarihi eseri ayağa kaldırarak şehrin kimliğini ve kişilini tekrar ortaya çıkacaklarını açıklayan Başkan Aşgın, “Şehrimizdeki tarihi yapıları Velişapa Hanı’nda olduğu gibi ayağa kaldırarak, gelecek nesillere aktarmış olacağız” dedi.

GÜPÜR HAMAMININ TARİHİ

Güpür Hamamının Selçuklu döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.

1530’lu yıllara ait Osmanlı belgelerinde bu hamamdan bahsediliyor. 1648’li yıllarda Evliya Çelebi’nin de yolu buraya düşüyor ve hamamı farklı bir isimle ifade ediyor.

Bütün tarihçiler bu hamamın Selçuklular tarafından yapıldığını ve 800-900 yıllık bir hamam olduğunu söylüyor.

Restorasyon çalışmalarının yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen tarihi hamam, restorasyon tamamlandıktan sonra tekrar Çorum Belediyesi’ne devredilecek.