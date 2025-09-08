2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu’nda tören düzenlendi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde 91 bin 530 öğrenci ile 7 bin 453 öğretmen ders başı yapmış oldu.

Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım katıldı.

Vali Çalgan, protokol üyeleri ile birlikte ilk ders zilini çalarak sınıfları gezdi.

Çocukların okul heyecanına ortak olan Çalgan, yeni eğitim - öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, eğitim camiasına ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.