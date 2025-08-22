Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çorum’da 2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 982, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 598 oldu.

Türkiye'de yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü %61,8 arttı, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü %30,2 arttı.

Bölgede ise Samsun’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 283, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 3 bin 093, Tokat’ta yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1 022, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 613, Amasya’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1 040, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 841 oldu.