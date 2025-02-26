Çorum'da 4 yıl önce tik rahatsızlığına yakalanan 20 yaşındaki oğlu için çare bulamayan anne, oğlunun gözlerinin önünde eridiğini belirterek hiçbir çare bulamadıklarını ifade etti.

Oğlunun rahatsızlığını dile getirirken gözyaşlarını tutamayan anne Sakallı, 'Derdine derman bulamadım, 4 yıldır gezdiriyorum. Çocuğumun kazayla kolu böyle oldu.

Daha da arttı. Gücüm yetmiyor, gözümün önündeki delikanlım eriyip gidiyor' dedi.

BATUHAN'IN HASTALIĞINA KAYITSIZ KALMADI

Sosyal medyada 'Ankara Abisi' olarak tanının Yasin Oyanık, 20 yaşındaki Batuhan Şeker'in hastalığına kayıtsız kalmadı. Oyanık, Batuhan'ın tedavisini üstlendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasin Oyanık, "Batuhan evladımızı Çorumdan alıp hastaneye yatırdık. Şifa Rabbimden, beyin sinir hastalıkları, noroloji , fizik tedavi ve psikiyatri servisimiz yakından ilgilenmektedir. İnşallah en yakın zamanda güzel hayırlı haberlerini vermek nasip olur." dedi.