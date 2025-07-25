Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde ağ kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği için sözleşme imzalandı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü‘nden yapılan açıklamada, Osmancık, Kargı ilçeleri sınırlarında bulunan Boyabat Baraj Gölünde (3.Bölge), Osmancık ilçe mevkiinde 900 ton/yıl kapasiteli Marmara Blue Su Ürünleri Limited Şirketi ile 600 ton/yıl kapasiteli, Naci Ayata işletmeleri Ağ kafeslerde Alabalık üretim faaliyetine başlanılacağı bildirildi.

Ağ kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği için diğer projeler de bittiğinde yaklaşık 7 bin ton üretim kapasiteli olarak gerek Çorum’da gerek yurt içinde ve yurt dışında ülke ekonomisine katkı sağlanacağı ifade edildi.