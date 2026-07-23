38.Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen leblebi yarışmasında Yaşar Bodur’un sahibi olduğu Lider Leblebi ‘leblebinin şampiyonu’ oldu.

Lider Leblebi en son 2022 yılında yapılan yarışmada yine birincilik ipini göğüslemişti.

Piribaba Parkı’nda düzenlenen leblebi yarışmasına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Çorum’un en ünlü 25 kuruyemişcisinin leblebileri yarıştı.

Yarışmanın juri başkanlığını ünlü gastronomi yazarı Adnan Şahin yaparken, jüri üyeliklerini ise Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Kurt, Bakkallar Odası Başkanı Özkan Şanal, leblebi ustaları Yaşar Ayvaz, Ekrem Uzun ve Mustafa Karakuş yaptı.

Yarışmada juri üyeleri önce leblebilerin tadına bakara not verdi, daha sonra görüntüsüne bakarak en iyi leblebiyi seçti.

Juri üyelerinin kendi aralarında yaptığı oylama sonucu birinci Yaşar Bodur’un sahibi olduğu Lider Leblebi oldu.

Yarışmada ikinciliği Metin Bodur elde ederken, üçüncü ise Ömer Karakuş oldu.

Mansiyon ödüllerini ise Hışıoğlu Kuruyemiş adına İsmet Hışıroğlu, Öz Karadeniz Leblebi adına Kenan Düzgün ve Özlem Leblebi adına Satılmış Akın kazandı.

Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan Lider Leblebi sahibi Yaşar Bodur adına Osman Bodur’a ödülünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verirken, ikinci olan Metin Bodur'a ÇESOB Başkanı Recep Gür ve üçüncü olan Ömer Karakuş'a ödülünü gastronomi yazarı Adnan Şahin takdim etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yarışmaya katılan tüm kuruyemişci esnafını tebrik ederek, bundan sonraki festivallerde de leblebi yarışması geleneğini süreceğini söyledi.

Program sonunda vatandaşlara leblebi ikramı yapıldı.